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Bursasporlu Genç Hayatını Kaybetti

Bursasporlu Genç Hayatını Kaybetti

17 yaşındaki Bursaspor sevdalısı Hasan Ceyhun Beyhan, trafik kazası sonrasında 8 günlük mücadelesini kaybetti.

03.02.2025 17:40
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Bursa'da halı saha maçından çıktıktan sonra ticari aracın kendisine çarpması ile ağır yaralanan 17 yaşındaki Bursaspor sevdalısı Hasan Ceyhun Beyhan, hastanede verdiği yaşam mücadelesini 8'inci gününde kaybetti. Beyhan'ın cenazesi Baruthane Mezarlığı'nda defnedilirken geriye kazazede arkadaşıyla Bursaspor maçında çektirdiği hatıra fotoğrafı kaldı.

Mudanya yolu Çağrışan bölgesinde bulunan bir halı sahaya 26 Ocak günü arkadaşlarıyla birlikte maça giden 17 yaşındaki Hasan Ceyhun Beyhan, maçtan sonra 2 arkadaşıyla birlikte eve dönmek için yola çıktı. Otobüs durağı için, karşıya geçmek isteyen gençler, 300 metre ilerdeki üst geçide doğru emniyet şeridinden yürümeye başladı. Fakat bu esnada hızla gelen bir sürücü ticari aracıyla vurduğu 3 genci metrelerce savurdu. Çarpmanın etkisiyle savrulan gençlerden Hasan Ceyhun Beyhan, yol kenarındaki refüjü aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından aşağı düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin güçlükle fark ettiği yaralı gençler için 112 ekiplerine bilgi verildi.

Sürücü olay yerinden kaçtı, sağlık ekipleri dakikalarca yaralı genci aradı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, sürücünün çarptığı 3 gençten ikisine olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, savrulan Hasan Ceyhun Beyhan'a ulaşmak için yaklaşık 20 dakika arama çalışması yapıldı. Ağır yaralı olarak ulaştıkları Beyhan, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Hastaneye 3 dakika mesafe olmasına rağmen kaçan sürücü tutuklandı

Kazanın meydana geldiği yerden hastane ile arasında 3 dakika mesafe olmasına rağmen kaçmayı tercih eden sürücü jandarma ekiplerince yakalanıp adliyeye sevk edildi. Sürücüye önce ev hapsi ardından da tutuklu olarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Ağır yaralı olarak Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Hasan Ceyhun Beyhan, ameliyata alınırken, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayata gözlerini yuman 17 yaşındaki Bursaspor sevdalısı gencin cenazesi oturduğu mahalledeki Kiremitçi Camiine getirildi.

Genci tribündeki arkadaşları yalnız bırakmadı

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası 17 yaşındaki Hasan Ceyhun'u son yolcuğunda Bursaspor tribünlerindeki arkadaşları yalnız bırakmadı. 'Hasan Ceyhun Beyhan için adalet istiyoruz' yazılı pankart ise cenaze namazının kılındığı camiinin bahçesine asıldı. Cenaze namazı sonrası Beyhan, sevenlerinin gözyaşları eşliğinde Baruthane mezarlığına defin edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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