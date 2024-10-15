BURULAŞ\'tan Kadın Yolculara Gece İniş Kolaylığı

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Burs Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BURULAŞ yaptığı açıklamada kadın yolcuların saat 22: 00'den sonra istedikleri noktada inebileceklerini duyurdu.

BURULAŞ sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bunu Biliyor muydunuz? Kadın yolcularımız, 22: 00'den sonra durak zorunluluğu olmadan, güzergah üzerinde istedikleri noktada inebilirler. Güvenliğiniz bizim için öncelik!" - BURSA