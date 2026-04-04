Buşehr Santrali'nde Rus Personel Tahliyesi

Rusya'ya ait Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sırasında hedef haline gelen Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nde çalışan 198 Rus personelin daha tahliye edildiğini açıkladı.

Rusya, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında hedef haline Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ndeki çalışanların tahliyesini sürdürüyor. Bugün santral yakınlarına düzenlenen ve 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırının ardından santralde çalışan Rus personelin tahliyesine başlandı. Rusya'ya ait Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Likhachev, "Buşehr'den İran-Ermenistan sınırı güzergahına 198 kişinin otobüslerle tahliyesine başlandı. Umuyoruz ki dostlarımız 2-3 gün içerisinde İran'dan çıkıp güvenli bir şekilde ülkemize ulaşacak" dedi.

İran'daki santrale yapılan saldırı ve Rus personelin durumuyla ilgili sürekli olarak Kremlin'e bilgi aktarıldığını da ekleyen Likhachev, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i çalışmalarımızdan haberdar ediyoruz ve sürekli rapor sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Mariya Zaharova da santrale yönelik saldırıya tepki göstererek, "İnsani kayıplara sebep olan bu barbarca saldırıyı kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Likhachev, yaklaşık 50 personelin tesiste kalacağını açıklamıştı

Likhachev, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada İran'a yönelik devam eden saldırılar nedeniyle santralde görevli olan 200'den fazla Rus personelin daha tahliye edileceğini açıklamıştı. Rosatom Genel Müdürü, santralde yaklaşık 50 Rus personelin kalacağını ve bunların hepsinin gönüllü olduğunu belirtmişti. Rosatom, daha önce santralden kademli olarak en az 400 personel ile aile üyelerini tahliye etmişti. İsrail ve ABD, 28 Şubat'tan bu yana santrali çok sayıda kez hedef almıştı.

İsrail, petrokimya tesislerini hedef almıştı

İsrail Hava Kuvvetleri, bu sabah İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz ve Mahşehr şehirlerinde petrokimya tesisleri ile Buşehr eyaletinde nükleer enerji santraline saldırı gerçekleştirmişti. Yetkililer, Mahşehr Özel Petrokimya Bölgesi ile Fecr 1 ve 2, Recal, Emir Kebir, Bu Ali ve Bender İmam petrokimya tesislerinin hedef alındığını, tesislerin bazı bölümlerinde hasar meydana geldiğini ve şu ana kadar saldırılarda 5 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

İran medyası da Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahası yakınına bir füzenin isabet ettiğini aktarmıştı. Santralin yan binalarından birinde hasar meydana gelirken, santralde görevli 1 güvenlik personelinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti. İlk incelemelere göre saldırının santralin ana bölümlerine zarar vermediği ve işletim sürecinin etkilenmediği belirtilmişti. - MOSKOVA