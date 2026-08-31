Büyük İstanbul Otogarında Taksici Kavgası
Bayrampaşa'daki otogarda taksiciler arasında kavga çıktı, polis gözaltına aldı.
Bayrampaşa Büyük İstanbul Otogarında taksiciler arasında müşteri kavgası çıktı. Şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Bayrampaşa ilçesi Büyük İstanbul Otogarında yaşandı. İddiaya göre, otogara giren bir taksici yolcu almak istedi. O esnada otogarda taksicilik yapan esnaf duruma tepki gösterdi. Taksicilerin arasında çıkan tartışmaya yolcularda dahil olunca kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken tarafları gözaltına aldığı öğrenildi. O anlar ise kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
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