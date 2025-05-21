Büyük Üzüntü: Süt İneği Telef Olan Anne Destek Bekliyor

Hakkari'nin Yukarı Merzan Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Besima Açar, geçim kaynağı olan süt ineğinin telef olmasıyla büyük bir üzüntü yaşadı.

Yaklaşık 3 yıl önce kıt imkanlarla Van'dan satın alınıp Hakkari'ye getirilen montofon cinsi inek, henüz belirlenemeyen bir nedenle telef oldu. Hakkari Belediyesi ekiplerinin desteğiyle ahırdan çıkarılan inek, açılan bir çukura gömüldü. Gözyaşları içinde yaşadığı acıyı anlatan Besima Açar, "Eşimle birlikte 7 kişilik bir aileyiz. 4 çocuğum okuyor. İneğimizin sütünü satarak onların okul ihtiyaçlarını karşılıyordum. Şimdi elimizde sadece yavrusu kaldı. Ona sarıldığında gözyaşlarımı tutamıyorum. İki gündür psikolojik olarak çökmüş durumdayım. Varımız yoğumuz o süt ineğiydi" dedi.

Eşinin asgari ücretle çalıştığını ve aldığı maaşın sadece temel ihtiyaçlara yettiğini belirten Açar, yetkililere ve hayırseverlere seslenerek, "Allah rızası için birileri bana yeni bir inek konusunda yardımcı olsun. Başka çarem kalmadı. Çocuklarımın eğitimine devam edebilmesi için desteğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ