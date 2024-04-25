Büyükada'da Kavga Sonucu Kulak Koparma Olayında Mahkeme Kararı - Son Dakika
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Büyükada'da Kavga Sonucu Kulak Koparma Olayında Mahkeme Kararı

Büyükada'da yaşanan bir kavga sonucunda bir kişi, şahsın kulağını ısırarak koparmış ve kulak parçasını bir martı kapmıştı. Mahkeme, sanığı 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırdı. Olayda mağdur olan kişi ise suçsuz bulundu.

25.04.2024 13:26
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Büyükada'da bir kişi, kavga ettiği şahsın kulağını ısırarak koparmış ve kulak parçasını bir martı kapmıştı. Mahkeme, sanığı 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırdı.
Olay, 29 Temmuz 2016 yılında Büyükada'da iskelede yaşandı. İddiaya göre, yanındaki kadına şiddet uygulayan Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek'e, Eyüp Çelik engel olmaya çalıştı. Taraflar arasında yaşanan kavga sırasında Seyrek, Çelik'in kulağını ısırarak kopardı. Seyrek'in birkaç metre ileriye tükürdüğü kulağı ise bir martı kaptı. Çelik'in kulağının bir kısmının kopması ile kalıcı hasar ve görünüm bozukluğu oluştu. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
Adalar Adliyesi'nde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına müşteki sanık Eyüp Çelik katılırken sanık Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek mazeret sunarak katılmadı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Seyrek'in "yüzde sabit iz oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Müşteki sanık Eyüp Çelik'in ise "basit bir tıbbimüdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan cezalandırılmadı talep edildi.
"Gözümü hastanede açtım"
Mütalaaya karşı savunma yapan Eyüp Çelik, "Kız, 'kurtar kurtar' diye bağırıyordu. Alelade bir tartışma olsa ben zaten müdahil olmam. Olay anında gözümü hastanede açtım. Beraatimi ve karşı tarafın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek'i 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Katılan sanık Eyüp Çelik ise 'Kasten yaralana' suçundan beraat etti.
"Kulağımı ısırıp, kopardı"
Kararın ardından açıklama yapan Eyüp Çelik, "Verdiğim hukuk mücadelesinin bugün sonuna geldik. Mahkeme kanunlarımızı uyguladı. Şiddeti önledik. Kız arkadaşını adaya getirmişti. Burada canice dövüyordu. Ben müdahale ettim kulağımı ısırıp, kopardı. Yeni burada bir kadının darp edildiğini görsem yine müdahale ederim" dedi.
"Erkeklerin yaptığı müdahalelerin cezasızlıkla neticelenmesi örnek bir karar oldu"
Eyüp Çelik'in avukatı Hilal Gültepe Öztürk ise, "Bugün Eyüp Çelik'in Adalar Asliye Ceza Mahkemesinde yaklaşık 7 yıldır süren duruşmasını nihayete erdirdik. Yapılan yargılama sonunda Eyüp Çelik'in yaptığı müdahale nedeniyle hakkında beraat kararı verildi. Kadına şiddet uygulayan erkek arkadaşın Eyüp Çelik'e yönelik yaralaması nedeniyle hapis cezasıyla cezalandırıldı. Bu bütün kadınlar için hem örnek bir olay hem de kadınların hayatlarını kurtarmak maksadıyla erkeklerin yaptığı müdahalelerin cezasızlıkla neticelenmesine örnek bir karar oldu" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükada'da Kavga Sonucu Kulak Koparma Olayında Mahkeme Kararı - Son Dakika

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