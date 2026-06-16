Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı olayın iki kilit ismi Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğlulları, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Adliyede 25 kg altın, 50 kg gümüş hırsızlığında 2 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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