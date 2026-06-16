Adliyede 25 kg altın, 50 kg gümüş hırsızlığında 2 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Adliyede 25 kg altın, 50 kg gümüş hırsızlığında 2 zanlı adliyeye sevk edildi

16.06.2026 11:24
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Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı olayın iki kilit ismi Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğlulları, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı olayın iki kilit ismi Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğlulları, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Asayiş, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adliyede 25 kg altın, 50 kg gümüş hırsızlığında 2 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adliyede 25 kg altın, 50 kg gümüş hırsızlığında 2 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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