30.04.2026 20:55
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında hazırlanan ve İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi' ne gönderildi. İddianamede, Akgün hakkında 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Hasan Akgün'ün de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede 14 eylem yer aldı. İddianamede Hasan Akgün'ün 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez rüşvet alma', 2 kez 'icbar suretiyle irtikap' ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 68 yıldan 183 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 taşınmazın ise müsaderesine karar verilmesi iddianamede istendi.

Hazırlanan iddianame değerlendirme yapılması için İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi' ne gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ardahan’da kayıp kadın ahırda ölü bulundu damadı gözaltında Ardahan'da kayıp kadın ahırda ölü bulundu; damadı gözaltında
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı
Küresel Sumud Filosu’ndan ilk görüntüler: Aktivistler can yelekleriyle baskını bekliyor Küresel Sumud Filosu'ndan ilk görüntüler: Aktivistler can yelekleriyle baskını bekliyor
Dijitalde ’Başıboş“ habercilik dönemi kapanıyor: Meclis’ten kritik “Standart“ çıkışı Dijitalde 'Başıboş" habercilik dönemi kapanıyor: Meclis'ten kritik "Standart" çıkışı
Bakırköy’de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı: 6 yaralı Bakırköy'de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı: 6 yaralı
İrlanda Cumhurbaşkanı’nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi

22:14
Tartıştığı adama “hakimsavcı“ kartını gösterdi Başsavcılıktan açıklama var
Tartıştığı adama "hakim/savcı" kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var
21:52
CHP, Arif Kocabıyık’ın üyelik işlemlerini durdurdu
CHP, Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemlerini durdurdu
21:17
İran: Husiler Babülmendep Boğazı’nı kapatacak
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak
20:30
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
19:34
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede’nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı
18:34
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 22:33:33. #7.13#
