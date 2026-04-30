İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Hasan Akgün'ün de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede 14 eylem yer aldı. İddianamede Hasan Akgün'ün 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez rüşvet alma', 2 kez 'icbar suretiyle irtikap' ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 68 yıldan 183 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 taşınmazın ise müsaderesine karar verilmesi iddianamede istendi.

Hazırlanan iddianame değerlendirme yapılması için İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi' ne gönderildi. - İSTANBUL