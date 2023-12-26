 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Büyükçekmece'de Kuyumcu Soygunu: 12 Milyon Liralık Altın Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükçekmece'de Kuyumcu Soygunu: 12 Milyon Liralık Altın Çalındı

Büyükçekmece'de bir kuyumcu dükkanının kepenginin otomatik kumandasını kopyalayarak kapıyı açan hırsızlar, 2 dakika içinde yaklaşık 12 milyon liralık soygun yaptı. Soygun anları işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken polis ekiplerinin hırsızları yakalama çalışmaları sürüyor.

Büyükçekmece\'de Kuyumcu Soygunu: 12 Milyon Liralık Altın Çalındı
26.12.2023 - 12:26,  Güncelleme: 12:30
Abone Ol

Büyükçekmece'de bir kuyumcu dükkanının kepenginin otomatik kumandasını kopyalayarak kapıyı açan hırsızlar, 2 dakika içinde yaklaşık 12 milyon liralık soygun yaptı. Soygun anları işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken polis ekiplerinin hırsızları yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü sabaha karşı Büyükçekmece'de bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Yüzleri maskeli 4 hırsız, arabayla geldikleri kuyumcu dükkanının kepengini kumanda ile rahat bir şekilde açıp içeriye girdi. Kepenkleri açtıktan sonra dükkanın kapısının kilidini de kıran şüpheliler 2 dakika içerisinde yaklaşık 12 milyon lira değerindeki altınları çalıp kaçtı. Kaçarken mahalle bekçilerine yakalanan hırsızlar, ateş edilmesine rağmen kayıplara karıştı. Polisin olaya karışanları yakalama çalışmaları devam ediyor.

Hırsızlık anı kamerada

Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların dükkana arabayla yaklaştığı sırada uzaktan kumandayla kepengi açmaları görülürken şüphelilerin içeriye girip altınları çaldığı anlar kaydedildi.

"Yaklaşık 2 dakikada soyuyorlar"

Yaşanan anları anlatan dükkan sahibi, İlhan Üren, "Kuyumculuk olarak bütün önlemlerimiz vardı. Yalnız uzaktan kumanda firmaların verdikleri garanti 'kopyalanamaz' garantisi veriyorlar. Biz bu kepenkleri yaptırırken firmalar bize satıyorlar. Onu kopyaladılar. Bu ilk defa olan bir şeymiş sanırım. Kumandayı kopyalayıp arabadan inmeden açıyorlar.

Açılamaz kepenk. İç kapıyı açamayıp kırıyorlar. Yaklaşık 2 dakikada soyuyorlar. Tezgahlardaki 30 tablayı çalıyorlar. Çuvallara dolduruyorlar. Bekçiler görmüşler sanırım.

Kameralarda ses duyuluyor. Ateş etmeler başlıyor. Silah sesleri duyuluyor. Kaçıyorlar. Buradan Avcılar'a doğru kaçıyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Büyükçekmece, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de Kuyumcu Soygunu: 12 Milyon Liralık Altın Çalındı - Son Dakika


12:18
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54
Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38
Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:15
Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın 'Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak' sözüne sert tepki Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09
Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00
Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı

Son Dakika
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:09 Selçuklu Belediyesi'nin Eğitim Yatırımları Konya'ya Değer Katıyor
11:54 Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:15 Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09 Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00 Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 12:47:58. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Kuyumcu Soygunu: 12 Milyon Liralık Altın Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement