Büyükçekmece'de Altın Gümüş Soygunu: Firari Şüpheliler Türkiye'ye Getirildi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Altın Gümüş Soygunu: Firari Şüpheliler Türkiye'ye Getirildi

12.06.2026 21:39
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Büyükçekmece Adliyesi'nden çalınan 25 kg altın ve 50 kg gümüş için firari 2 şüpheli Türkiye'ye teslim oldu.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada firari durumdaki 2 şüphelinin Türkiye'ye teslim olduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi emanetini soyup eşiyle yurtdışına kaçan Erdal Timurtaş'ın arkasında Ağrılı aşiret bağlantılı bir çete olduğu ortaya çıkmış, o tarihte çaldıkları altın ve gümüşleri 12 araçlık konvoyla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine götürdükleri belirlenen 16 zanlı yakalanmıştı.

Organize soygunu yönlendiren, soygun sırasında araçta bekleyen ve kuzeni Muhammed Efe'yle birlikte firari olarak aranan Muhammed Seferoğulları isimli iki kilit zanlının Gürcistan güvenlik birimleri tarafından yakalanarak hapse atıldıkları kaydedildi. Olayın baş aktörü firari adliye personeli Erdal Timurtaş her yerde aranırken, izlerine Gürcistan'da rastlanan Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğlulları'nın, bu akşam saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Türk makamlarına teslim oldukları öğrenildi.

Soruşturmanın geçmişi

İstanbul'da, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunun soyulmasına ilişkin soruşturma derinleştirildi. Olaydan sonra incelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve yapılan teknik çalışmalarda, Erdal Timurtaş'ın, soygun planını 13 Kasım günü hayata geçirdiği belirtildi. Sabah mesai başlamadan adliyeye gelen Timurtaş, kasaları boşalttıktan sonra 147 milyon TL değerindeki 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü, poşetlere koyup adliye koridorlarında dosya taşımak için kullanılan market arabasına yükleyerek dışarı çıkardı. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken, Timurtaş ile eşinin İngiltere'ye kaçtığı ortaya çıktı. İki isim hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sarp Sınır Kapısı, Büyükçekmece, Gürcistan, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, Türkiye, Gümüş, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de Altın Gümüş Soygunu: Firari Şüpheliler Türkiye'ye Getirildi - Son Dakika

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