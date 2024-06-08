Büyükçekmece'de balıkçılar tarafından bulunan kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

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Büyükçekmece'de balıkçılar tarafından cansız bedeni bulunan kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de balıkçılar tarafından cesedi halıya sarılı ve dambılla denize atılmış halde bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Büyükçekmece'de dün denizde balıkçılar tarafından halıya sarılmış ve 10 kiloluk dambılla denize atılmış kadın cesedi bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının cesedinin ayrıca bir zincirle sarıldığını tespit etmişti. Elleri ve ayakları bağlı olan cesedin yüzünün de tanınmaz halde olduğu belirlenmişti. Yapılan incelemenin ardından kadın cesedinin Avcılar'da oturan ve kayıp ihbarı yapılan Sedef Güler'e ait olduğu belirlenmişti.

Olay yerindeki incelemenin ardından 24 yaşındaki kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işleminin ardından 24 yaşındaki kızın cenazesi ablası Sevda Güler ve yakınları tarafından teslim alındı. Güler'in cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Başakşehir İkitelli Köyiçi Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan kardeşinin cansız bedenini teslim alan gözü yaşlı abla Sevda Güler'in yakınlarının yardımıyla ayakta durduğu görüldü.