Büyükçekmece'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
İSTANBUL - Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi Baba Burnu Sahili yakınlarındaki çalılık alanda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
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