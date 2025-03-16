Öldürdüğü arkadaşıyla beraber içtikleri alkol şişesindeki parmak izi katili ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Öldürdüğü arkadaşıyla beraber içtikleri alkol şişesindeki parmak izi katili ele verdi

Geniş Video İzle

Büyükçekmece'de arkadaşını tabancayla öldüren şahsın kimliği, arkadaşıyla beraber içip yere attığı alkol şişesinin üzerindeki parmak izi sayesinde tespit edildi. Kısa sürede yakalanan zanlı, emniyette cinayeti itiraf etti.

16.03.2025 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde 14 Mart Cuma günü saat 02.00 sıralarında vahşet yaşandı. Mahalle sakinlerinin "Silah sesleri geliyor" ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler Faruk Yıldırım'ı (45) yerde yaralı halde yatarken buldu. Hastaneye kaldırılan Yıldırım doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

GÖRGÜ ŞAHİDİ TARİF ETTİ, POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis bir görgü tanığının ifadesinden yola çıkarak kısa boylu, siyah giyimli bir şahsın koşarak uzaklaştığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırma sonucu şüphelinin koşarak kaçarken bazı işyerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendiği belirlendi.

İÇKİ ŞİŞESİNDEKİ PARMAK İZİ YAKALATTI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri hayatını kaybeden Faruk Yıldırım ile onu vuran arkadaşının birlikte içki içtikleri yerde bir şişe buldu. Şişe üzerinde yapılan parmak izi incelemesinde A.I. adlı şüphelinin kimlik bilgisine ulaşıldı. Bu gelişme üzerine A.I. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli A.I'nın suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin Faruk Yıldırım ile tartıştıkları için cinayeti işlediğini söylediği öğrenilirken, tartışmanın neden çıktığı konusunda bir şey söylemediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Öldürdüğü arkadaşıyla beraber içtikleri alkol şişesindeki parmak izi katili ele verdi
Kaynak: DHA

Faruk Yıldırım, Büyükçekmece, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Asayiş, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öldürdüğü arkadaşıyla beraber içtikleri alkol şişesindeki parmak izi katili ele verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Behzat:
    klasik şişede durduğu gibi durmuyor. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Yemen’e saldırısından ilk görüntüler ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer
2 kırmızı kart gören Konyaspor’a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı 2 kırmızı kart gören Konyaspor'a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı
Sırbistan’da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti
Fatih Tekke hasreti bitirdi Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup etti Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun çocuklarına koyduğu isim İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim
Jose Mourinho, berber oldu Jose Mourinho, berber oldu
Trump ilk savaşını açtı: Yemen’de Husilere karşı askeri harekat emri verdim Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim
VAR uyardı Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı VAR uyardı! Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı
İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga
Suriye’nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti Suriye'nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Eşi benzeri görülmemiş olay Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı Eşi benzeri görülmemiş olay! Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı
İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
ABD’de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti ABD'de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti

10:22 Gece kulübünde yangın En az 50 kişi hayatını kaybetti Gece kulübünde yangın! En az 50 kişi hayatını kaybetti
10:05 Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti
09:37 Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi’ye suikast girişimi Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
09:13 Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor
06:21 ABD ordusu Yemen’i böyle vurdu Ölü sayısı 31’e yükseldi ABD ordusu Yemen'i böyle vurdu! Ölü sayısı 31'e yükseldi
10:18 Rakamlar inanılır gibi değil Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı Rakamlar inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı
10:15 ’Son kabadayı’ Hasan Heybetli’nin cenazesinde dikkat çeken detaylar 'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar
09:54 Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi
09:47 Şinasi Yurtsever’in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum Şinasi Yurtsever'in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum?
09:43 İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu?
09:39 Katma Değer Vergisi’nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi Katma Değer Vergisi'nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi
09:26 Bakan Hakan Fidan’ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru Bakan Hakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
09:13 Sigara vergileri değişti Gözler, olası fiyat artışına çevrildi Sigara vergileri değişti! Gözler, olası fiyat artışına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 11:43:33. #7.11#
SON DAKİKA: Öldürdüğü arkadaşıyla beraber içtikleri alkol şişesindeki parmak izi katili ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.