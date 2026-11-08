Büyükçekmece\'de eğitim uçağı toprak alana girdi, pilot tedbiren hastaneye kaldırıldı

Büyükçekmece'de eğitim uçağı toprak alana girdi, pilot tedbiren hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükçekmece'deki Hezarfen Havalimanı'nda sabah saatlerinde iniş yapan eğitim uçağı, piste tutunamayarak toprak alana girdi. Olayda yaralanan olmazken pilot tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı, uçak teknik inceleme için bulunduğu yerden çekildi.
Hezarfen Havalimanı'nda iniş yapan eğitim uçağı, pistten çıkarak toprak alana girdi. Olayda yaralanan olmazken pilot, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece'de bulunan Hezerfen Havalimanı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir eğitim uçağı iniş yaptığı sırada piste tutunamayarak toprak alana girdi. Yaşanan kazada pilot uçağı emniyetli bir şekilde durdururken olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan pilot tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İlk incelemelerin tamamlanmasının ardından kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik çalışma başlatılacağı öğrenildi. Uçak, teknik inceleme yapılmak üzere bulunduğu yerden çekildi.
Kaynak: İHA
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