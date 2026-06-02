Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü kazaya sebep oldu

02.06.2026 09:21
Ehliyetsiz sürücü durağa dalarak Nuri Koçak'ı ağır yaraladı. Oğul, adalet bekliyor.

Büyükçekmece'de, 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün durağa dalarak neden olduğu kazada 1 kişi ağır yaralandı. Sürücü serbest bırakılırken, 12 saattir tedavi altına alınan adamın oğlu Sercan Koçak, "Riskli bir ameliyat geçiriyor. Bu sorumsuzluğun bedelini tek çeken, babam olmuş oluyor. Tabii bunun cezası olacak. Bütün süreci başlatacağız, arkasında duracağımızı da söylüyorum. Buradan tek temennim adaletin tecelli etmesidir" dedi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Mayıs Cuma günü saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece Murat Çeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ehliyetsiz sürücü Tunahan A. (20), ara sokaktan ana caddeye kontrolsüz çıktığı sırada arkasından gelen bir araç otomobiline çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tunahan A. durağa dalarak otobüs bekleyen Nuri Koçak (55) isimli adama çarptı. Koçak, çarpmanın etkisiyle sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sürücü serbest bırakıldı

Öte yandan, hastaneye kaldırılan Nuri Koçak'ın, yaklaşık 12 saattir yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya karışan Tunahan A.n polis ekiplerince gözaltına alındı. Tunahan A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

"Babası suçu üstlenmek istedi"

Kaza hakkında konuşan Nuri Koçak'ın oğlu Sercan Koçak, "Olay 29 Mayıs'ta gerçekleşti. 3 gün önceydi. Ehliyeti olmayan bir arkadaşa ailesi tarafından araç veriliyor. Trafik kurallarının daha önce eğitimini almamış birisi. Kendisi ara bir sokaktan ana caddeye çıkarken, sorumsuzca, etrafına bakmadan, kontrolsüz şekilde caddeye atladığı için arkadan gelen araç kendisine vuruyor. Babam da o sırada kaldırımda otobüs beklediği için oradan sekerek babamı altına alarak sürüklüyor. Olayı yapar yapmaz olayın şokuyla arabadan aşağı inmiş. Babası daha sonrasında zaten suçu üstlenmek istedi. Ortamda görgü şahitleri vardı. Biz bunu dile getirdiğimizde tekrardan bunun yalan olduğunu beyan ettikten sonra çocuğu şu anda tekrardan almış bulundular" dedi.

"Tek temennim adaletin tecelli etmesidir"

Konuşmasının devamında hukuki sürecin başlatılacağına değinen Koçak, "20 yaşındaki ehliyetsiz bir arkadaşa ailesi tarafından bu şekilde araç verilip de sokağa çıkarılmasını doğru bulmuyorum. Ortada bir ihmal yok, zincirleme bir sorumsuzluk var ve bu sorumsuzluğun bedelini 12 saattir yoğun bakımda, ameliyathanede kendi canıyla ödeyen masum bir insan var. Otobüs durağında minibüs beklerken durumu gerçekten ağır. Riskli bir ameliyat geçiriyor. Bu sorumsuzluğun bedelini tek çeken, bedeniyle babam olmuş oluyor. Tabii bunun cezası olacak. Bütün süreci başlatacağız, arkasında duracağımızı da söylüyorum. Buradan tek temennim adaletin tecelli etmesidir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Büyükçekmece, Nuri Koçak, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
