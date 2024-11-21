Büyükçekmece'de Fatura Ödeme Dolandırıcılığı: İki Kişi Gözaltında

3.Sayfa

İstanbul Büyükçekmece'de bir fatura ödeme merkezinde yüzlerce kişiden ödeme alıp faturalarını yatırmadığı iddia edilen 2 kişi, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından iş yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili onlarca kişi mağdur olarak şikayetçi olacağını söylerken bir vatandaş ise eşini kastederek, "İyi ki elektriği kesmediler, kesseler bir de hanımdan dayak yiyecektim" deyip olaya espriyle yaklaştı.

Olay, Büyükçekmece ilçesinde çarşı içerisinde bulunan bir fatura ödeme merkezinde yaşandı. İddiaya göre, uzun yıllardır fatura ödeme merkezi olarak çalışan iş yeri, L.G. ve M.R. isimli 2 kişi tarafından devralındı. Şahıslar bir süre önce devraldığı fatura merkezinde vatandaşlardan ödemeleri alıp 'faturalarınızı yatırdık' diyerek makbuz teslim etti. Olayla ilgili çok sayıda kişinin faturası ödenmediği iddiasıyla şikayetçi olması üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Büyükçekmece Belediyesi Zabıtası harekete geçti. İş yeri kapatılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında çok sayıda ilçeden benzer konuya ilişkin şikayet olduğu da ileri sürüldü. L.G. ve M.R.'nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

"Elektriği kesseler bir de hanımdan dayak yiyecektim"

Fatura merkezine yaptığı ödemede elektrik faturasının ödenmediği fark edip yeniden bankadan ödeme yapan mağdurlardan Cemil Güney isimli vatandaş, "İnternet bankacılığından tekrar yatırdım. Şubeye gittik baktık ki kapalı. İnternetten abone numarasını girdik bir baktık ki borcun ödenmemiş diyor. Borçtan düşmemiş. Tekrardan ödedim bu faturayı. 165 lira gitti. Gene benim ufak bir miktar gitti. Evdekileri bilmiyorum, sadece elektriği ödemiştim. Diğerlerine de bakacağım eve gittiğim zaman. İyi ki elektriğimi kesmediler. Elektriği kesseler bir de hanımdan dayak yiyecektim. Sosyal medya sağ olsun kadın kandırdın bizi diyecekti yatırmadın diye. Halbuki günü gününe takip ediyorum. Anlık oldu bir baktım telefondan adam parayı aldı kaçtı. Oraya yeni biri gelmişti uzun saçlı o adam çarptı parayı işte" dedi.

"Bu dekontu alınca ben huylandım"

Çevrede esnaflık yapan Metin Özer isimli mağdur vatandaş ise, "Daha önceden bir arkadaşımız vardı orada 10 senedir tanıdığımız. Biz paramızı oraya yatırdığımız zaman barkodlu dekontlarımızı alıyorduk. Yeni alan kişi de geçen hafta geldi oraya. Ben de pazartesi son ödeme tarihi olduğu için ben de oraya gittim ama huylandım oradan. Firmada ne bir yetki belgesi ne herhangi bir yazı görmedim. Bir kadın bir erkek olmak suretiyle iki tane bilgisayar koyulmuş. Geçtik normal vatandaş gibi faturamı ödedim. Bana bu dekontu verdiler. Bu dekontu alınca ben huylandım. Ondan sonra olay patlak verdi. Buradaki iki kişiyi aldılar götürdüler. Bana herhangi bir mesaj gelmedi. Ben oraya gittiğimde zaten huylandım, gelenlere de iyi davranmıyorlardı. Toplamda 3 fatura bin 600 lira civarında bir miktar yatırdım. Şikayetçi olacağım mağdurum" diye konuştu.

Bir diğer mağdur vatandaş ise, "Onu bilmiyorduk. 15 senedir oraya yatırıyorduk. Polis gelip onları alana kadar bilmiyorduk. Bugün öğrendik, haberimiz yoktu. Faturanın yatırılıp yatırılmadığını anlayamadık, bize böyle bir fiş verdiler. Bize hiçbir mesaj gelmedi, daha önce geliyordu, 935 lira para yatırdım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL