Büyükçekmece'de Gençlerle Adam Arasında Satırlı, Bıçaklı, Sandalyeli Kavga - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Gençlerle Adam Arasında Satırlı, Bıçaklı, Sandalyeli Kavga

Büyükçekmece'de gece saatlerinde sokakta gürültü yaptığı iddia edilen gençlerle bir adam arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşürken, adam satır ve bıçakla gençlere saldırdı. Gençler ise sandalyelerle karşılık verdi. Kavga çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

19.05.2024 12:38
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Büyükçekmece'de gece saatlerinde sokakta gürültü yaptığı iddia edilen gençlerle bir adam arasında satırlı, bıçaklı, sandalyeli çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece 1 sıralarında Pınartepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta gürültü yapan kızlı erkekli genç arkadaş grubunu uyaran vatandaş ile gençler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma küfürle birlikte büyüyüp kavgaya dönüştü. Grubu uyaran adam bir elinde satır ve bıçakla karşı tarafın üstüne gitti. Gençler ise bir sitenin bahçesine kaçan adama sandalyelerle saldırdı. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayırılırken tarafların ayrılmasıyla son buldu. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların birbirine vurduğu anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de Gençlerle Adam Arasında Satırlı, Bıçaklı, Sandalyeli Kavga - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Gençlerle Adam Arasında Satırlı, Bıçaklı, Sandalyeli Kavga - Son Dakika
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