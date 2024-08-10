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Büyükçekmece'de geniş alanda ot yangını

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı boş arazide çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangının evlere sirayet etmemesi için müdahalenin devam ettiği öğrenildi.

Yangın saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkiinde boş arazide başladı. Kuru otların yanmasıyla rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının yerleşim yerlerine sirayet etmemesi için ekiplerin çalışması devam ediyor. Yangın nedeniyle bölgede çok sayıda ağaç da hasar gördü.