Büyükçekmece'de Kamyon Kazası

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Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, ilk önce yolda yürüyen bir vatandaşı altına alarak yaklaşık 50 metre sürükledi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kamyonun altında sıkışan vatandaşı kurtarma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL