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Büyükçekmece'de karısını ve kendini öldürmüştü: Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de eşini kaldıkları dairede pompalı tüfekle vurup öldüren adam, ardından kendini vurarak intihar etti. Olay sonrası sokağa gelen tarafların akrabaları arasında arbede yaşanırken, çiftin cansız bedenleri Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Dünya Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuklu evli çift Şinasi Çiçek ile Ayşe Çiçek'in komşuları, çiftin çocuklarını okuldan almadığını öğrendi. Komşular, çiftten uzun süredir haber alınamaması üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kapıyı açarak içeri girdiğinde karı kocayı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu çiftin hayatını kaybettiği tespit edilirken olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı. Ekipler, Şinasi Çiçek'in önce eşini pompalı tüfek ile vurduğunu ardından kendisine ateş ederek intihar ettiğini belirledi.

Öte yandan edinilen bilgilere göre Ayşe Çiçek'in eşinden şiddet gördüğü için boşanmak istediği ileri sürüldü. Olay sonrası iki aile arasında gerginlik yaşanırken polis ekipleri araya girerek müdahale etti. Çiftin cansız bedenleri ise cenaze aracıyla Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.