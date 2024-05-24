Büyükçekmece'de karısını ve kendini öldürmüştü: Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de karısını ve kendini öldürmüştü: Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

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Büyükçekmece'de bir adam, eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kendini intihar etti. Olayın ardından çiftin cansız bedenleri Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Çiftin komşuları, çocuklarını okuldan almadıklarını fark edince polise haber verdi. İçeri giren polis ekipleri, karı kocayı hareketsiz halde buldu. Olay yerinde yapılan incelemede, adamın önce eşini vurduğu ve ardından kendisine ateş ettiği belirlendi. Ayşe Çiçek'in eşinden şiddet gördüğü için boşanmak istediği iddia edildi. Olay sonrası aileler arasında gerginlik yaşandı ve polis müdahale etti. Cenazeler Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

24.05.2024 00:14
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Büyükçekmece'de karısını ve kendini öldürmüştü: Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de eşini kaldıkları dairede pompalı tüfekle vurup öldüren adam, ardından kendini vurarak intihar etti. Olay sonrası sokağa gelen tarafların akrabaları arasında arbede yaşanırken, çiftin cansız bedenleri Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Dünya Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuklu evli çift Şinasi Çiçek ile Ayşe Çiçek'in komşuları, çiftin çocuklarını okuldan almadığını öğrendi. Komşular, çiftten uzun süredir haber alınamaması üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kapıyı açarak içeri girdiğinde karı kocayı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu çiftin hayatını kaybettiği tespit edilirken olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı. Ekipler, Şinasi Çiçek'in önce eşini pompalı tüfek ile vurduğunu ardından kendisine ateş ederek intihar ettiğini belirledi.

Öte yandan edinilen bilgilere göre Ayşe Çiçek'in eşinden şiddet gördüğü için boşanmak istediği ileri sürüldü. Olay sonrası iki aile arasında gerginlik yaşanırken polis ekipleri araya girerek müdahale etti. Çiftin cansız bedenleri ise cenaze aracıyla Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de karısını ve kendini öldürmüştü: Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı - Son Dakika

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