Büyükçekmece'de kaybolan çocuk bulundu - Son Dakika
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Büyükçekmece'de kaybolan çocuk bulundu

Büyükçekmece\'de kaybolan çocuk bulundu
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5 yaşındaki çocuk, ailesiyle sahilde kaybolduktan sonra kumsalda bulundu. Aile rahatladı.

İstanbul Büyükçekmece'de ailesiyle birlikte sahile giden 5 yaşındaki çocuk bir anda gözden kayboldu. Denizde ve karada yapılan arama çalışması sonucu çocuk kumsalda bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Merkez Mahallesi Kanal Sokak'ta sahilde yaşandı. Ailesiyle birlikte sahile giden 5 yaşındaki çocuk bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine polis ve sahil güvenlik ekipleri çocuğu arama çalışması başlattı. Denizde ve sahil çevresinde aranan çocuk kumsalda bulundu. Büyük panik yaşayan aile, çocuklarının bulunmasıyla derin bir nefes aldı. Denizde yapılan arama çalışmaları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de kaybolan çocuk bulundu - Son Dakika

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