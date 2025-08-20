Büyükçekmece'de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Büyükçekmece'de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

20.08.2025 02:34
Büyükçekmece'de otomobil TIR'a çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İstanbul Büyükçekmece'de seyir halinde giden otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. TIR dorsesinin altına giren araçta 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 3'ü ağır 4 kişi ise yaralandı.

Olay, gece saatlerinde İstanbul Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki 34 ANP 057 plakalı otomobil sürücüsü Emre V. henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR dorsesinin altına giren araçta sıkışan yolculardan İlayda Albayrak olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan biri yabancı uyruklu 4 kişi ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden İlayda Albayrak'ın cansız bedeni ise ekipler tarafından morga götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

