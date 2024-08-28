Büyükçekmece\'de Köpek Saldırısında Futbolcu Adayının Bacağı Kırıldı

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Büyükçekmece'de futbolcu olma hayali kuran 10 yaşındaki Deniz Ilgar Bal, parktan eve dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmak isterken dizini demir kapıya çarparak bacağını kırdı. Baba Kenan Bal ise, "Bacağı alçıya alınan çocuğun tedavi gördüğü hastanedeki doktorlar, bacağın riskli bir noktadan kırıldığını ve düzgün kaynamama riski olduğunu söylediler" dedi.

Olay, Pazar günü saat 15.30 sularında Büyükçekmece ilçesi Hürriyet Mahallesi Kartanesi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Deniz Ilgar Bal, oyun oynadığı parktan eve dönmek isterken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Peşinden koşan köpeklerden korkan Bal, can havliyle bir sitenin içine kaçmaya çalışırken dengesini kaybederek dizini girişteki demir kapıya vurdu. Çarpmanın etkisiyle bacağı kırılan 10 yaşındaki çocuk babası tarafından hastaneye kaldırıldı. 10 yaşındaki çocuğun bacağı hastanedeki ilk müdahalenin ardından alçıya alındı. Futbolcu olma hayali kuran Bal'ın tedavi olduğu hastanedeki doktorlar, bacağın riskli bir noktadan kırıldığını ve düzgün kaynamama ihtimali olduğunu söylediler. Amatör ligde oynayan ve profesyonel futbolcu olma hayalleri kuran Bal, bir an önce bacağının iyileşmesini ve yeşil sahalara geri dönmek istediğini söyledi.

"Daha önce de sürekli köpekler kovalıyordu. Çocuğum futbolcu olmak istiyordu"

Aynı bölgede daha önce de sürekli köpeklerin kovaladığını ifade eden Kenan Bal, "Parkta köpekler kovalamış. Kaçmaya çalışırken bacağını dizinin altından kapıya vurmuş ve bacak kırılmış. Dizleri yara içinde. Götürdüm iki gündür hastanedeyiz. Dizinin altından çok tehlikeli bir yerden kırılmış. Köpekler sürekli bunları kovalıyormuş ve sabahta kovalamışlar. Öğleden sonra 3 buçuk gibi tekrar kovalamışlar. Kendini korumak için bir siteye girmeye çalışırken dizini kapıya vurmuş. Daha önce de sürekli köpekler kovalıyordu. Çocuğum spor okuluna gidiyor. Futbolcu olmak istiyor. 3- 4 yıldır okula gidiyor. Sporcu olacaktı ama dizi çok kötü yerden kırıldı. Amatör ligde oynadı. Doktorlar çok tehlikeli bir yer inşallah düzgün kaynar" dedi.

" İnşallah iyileşirim sahalara çıkmak istiyorum"

Futbolcu olma hayalleri kuran ve bacağını kıran 10 yaşındaki Deniz Ilgar Bal, "Arkadaşlarımla parkta oyun oynuyordum sonra birden eve doğru gelirken köpek çalılığın arkasından bizi kovalamaya başladı. Bende kendimi korumak için siteye girerken dizimi çarptım ve kırıldı. Daha önce de çok kovaladı ve yanından geçen herkese saldırıyor. Futbolda amatör ligde oynuyordum inşallah iyileşir Futbolcu olmak istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL