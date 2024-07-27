Büyükçekmece'de Motosikletli Kamyon Şoförüne Kaskıyla Saldırdı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Motosikletli Kamyon Şoförüne Kaskıyla Saldırdı

İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen kazada motosikletli, olaydan sorumlu tuttuğu kamyon şoförünün kafasına kaskıyla saldırdı. Kavganın büyümesiyle vatandaşların araya girdiği olayda taraflar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

27.07.2024 09:10
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Büyükçekmece'de kazaya karışan motosikletli, olaydan sorumlu tuttuğu kamyon şoförünün kafasına kaskıyla vurdu. Taraflar vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde İstanbul Büyükçekmece'de meydana geldi. Muratçeşme Mahallesi'nde kaza yapan motosikletli ile olaydan sorumluğu tuttuğu kamyon şoförü arasında kavga çıktı. Kavga sırasında öfkesi artan motosiklet sürücüsü kafasındaki kaskı çıkararak kamyondan inmeye çalışan şoföre saldırdı. Motosikletli, kaskıyla kamyon şoförünün kafasına vurdu. Kavganın büyümesiyle vatandaşların araya girdiği olayda taraflar bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de Motosikletli Kamyon Şoförüne Kaskıyla Saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Motosikletli Kamyon Şoförüne Kaskıyla Saldırdı - Son Dakika
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