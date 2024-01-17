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Büyükçekmece'de polis ekibi kovaladığı motosikletin peşinde kaza yaptı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de polis ekibi kovaladığı motosikletin peşinde kaza yaptı

Büyükçekmece'de polis ekipleri, dur ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsünü kovalarken kaza yaptı. Kazada 1 polis memuru yaralanırken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Büyükçekmece\'de polis ekibi kovaladığı motosikletin peşinde kaza yaptı
17.01.2024 - 09:50,
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Büyükçekmece'de 'dur' ihtarına uymayan motosikleti kovalayan polis ekibi kaza yaptı. Kazada 1 polis memuru yaralanırken, şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Yaşanan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Pınartepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 77 AB 157 plakalı motosiklet sürücüsü Ö.F.B., yol üzerinde seyir halindeyken kendisine dur ihtarında bulunan polis ekiplerinden kaçmaya başlamıştı. Şüpheli şahsı kovalayan polis aracı, kaldırıma çarpmasının ardından kaza yapmıştı. Araç içinde hafif yaralanan polis memuru, araçtan çıkarak şahısların durması için havaya ateş etmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Polisten kaçan motosikletli şahıs ise kaza sonrası yakalanarak gözaltına alınmıştı. Polis memurunun hastanedeki tedavisine devam edilirken yaşanan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere çevredeki vatandaşların yaralı polisin yardımına koştuğu anlar da yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de polis ekibi kovaladığı motosikletin peşinde kaza yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de polis ekibi kovaladığı motosikletin peşinde kaza yaptı - Son Dakika
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