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Büyükçekmece'de polis ekibi kovalama sırasında kaza yaptı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de polis ekibi kovalama sırasında kaza yaptı

Büyükçekmece'de dur ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsünü kovalayan polis ekibi kaza yaptı. Kazada bir polis memuru yaralanırken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayın detayları henüz netleşmedi.

Büyükçekmece\'de polis ekibi kovalama sırasında kaza yaptı
16.01.2024 - 18:39,
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Büyükçekmece'de 'dur' ihtarına uymayan motosikleti kovalayan polis ekibi kaza yaptı. Kazada 1 polis memuru yaralanırken, şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Olay, Pınartepe Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 77 AB 157 plakalı motosikletin sürücüsü Ö.F.B., yolda seyir halindeyken kendisine dur ihtarında bulunan polisten kaçmaya başladı. Ö.F.B.'yi kovalayan polis aracı kaldırıma çıkıp kaza yaptı. Araç içinde hafif yaralanan bir polis memuru ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polisten kaçan motosikletli ise kaza sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Polisin hastanedeki tedavisine devam edilirken motosikletli şahsın neden kaçtığı ise henüz öğrenilemedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de polis ekibi kovalama sırasında kaza yaptı - Son Dakika


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