Büyükçekmece'de kendisine yardım etmek için gelen polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden Muhammet Berke Çorak'ın dün görülen duruşmasına gelen ve sanık yakını olduğunu söyleyen 4 şüpheli, 1 polise saldırarak yaralanmasına neden olmuştu. Gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Büyükçekmece'de 9 Ekim 2023 tarihinde polis memuru Cihat Ermiş'i (31) şehit eden Muhammet Berke Çorak'ın (20) yargılandığı davada dün ilk duruşma görülmüştü. Duruşma öncesi şehidin ailesi ile tartışan ve adliyeden uzaklaştırılmak istenen sanık yakınları, görevli polis memuruna saldırmıştı. 1 polisin yaralandığı olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Bugün Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Uğurcan K., Kürşat T., Fırat A. ve Yunus S. 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Büyükçekmece'de Şehit Polis Memurunun Duruşmasında Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu durdurulan bir araçta 1 kilo bonzai ham maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler semtinde Nusret isimli ünlü et restoranına motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinde 11 mermi kovanı bulundu. İstanbul ve Antalya'da toplam 5 şüpheli şahıs yakalanırken, soruşturma devam ediyor.
Samsun'un Canik ilçesinde 16 yaşındaki bir kız çocuğu, ırmak üzerindeki köprü korkuluklarında intihara teşebbüs etti. Olay yerine gelen Yunus polisleri, kısa sürede kız çocuğunu ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'un Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti. Göçük sahası havadan görüntülendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada tır ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Nazmiye Ergül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İstanbul Başakşehir'de bulunan bir oto tamir dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıya ilişkin çalışma yürüterek şüpheliyi gözaltına aldı. İş yeri çalışanı ile yaşanan alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada şüphelinin silahla yaralama gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli, Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatıldı ve soruşturma başlatıldı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 477 adet sikke ve bronz objeler ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, ruhsatsız tabanca, 25 fişek ve 5 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda, B.A. ve O.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Süper Lig'in ilk kadın başkanı olan Kayserispor'un eski Başkanı Berna Gözbaşı'ya sosyal medya üzerinden hakaret eden sanığa 2 ay 5 gün hapis cezası verildi. Sanık, yaptığı yorumun alkolün etkisiyle olduğunu söyledi.