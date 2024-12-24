Büyükçekmece'de Silahlı Ölüm: 1 Gözaltı

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Büyükçekmece'de 42 yaşındaki adamın ölümüyle ilgili 1 gözaltı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir apartmanın otoparkında 42 yaşındaki Bora Engin isimli vatandaşın ölümüyle ilgili komşusu gözaltına alındı.

Büyükçekmece Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesinde sabah 07.00 sıralarında 42 yaşında Bora Engin isimli vatandaş yaşadığı apartmanın otoparkında silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Engin'in ölümüyle ilgili olarak komşusu gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayı inkar ettiği öğrenildi. Bora Engin'in gözaltına alınan kişiyle daha önce gürültü meselesi yüzünden apartmanda tartıştığı iddia edildi.