Büyükçekmece’de toprak kayması oluşan yerde çalışmalar gündüz de devam etti

İstanbul Büyükçekmece'de dün akşam toprak kayması yaşanan yerde belediye ekipleri tarafından çalışmalar sabahta devam etti.

Olay, dün Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelmişti. Sahil hattı bulunan istinat duvarı bitişiğinde toprak metrelerce kaymıştı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sonucunda toprak altında kalan kimsenin olmadığı ortaya çıktı. Bugün sabah saatlerinde de toprak kaymasının olduğu bölgede temizleme çalışmaları yapıldığı görüldü.