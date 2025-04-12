Büyükçekmece'de Yol Kavgasına 7 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Yol Kavgasına 7 Bin TL Ceza

Büyükçekmece\'de Yol Kavgasına 7 Bin TL Ceza

İstanbul Büyükçekmece'de yol kavgası sonrası sürücüye 7 bin 132 TL ceza uygulandı.

12.04.2025 12:37
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İstanbul Büyükçekmece E-5'te çıkan yol kavgasında aracından inip yolu kesen, diğer aracın camını yumruklayıp küfür ve tehditler savuran sürücü yakalandı. Sürücüye 7 bin 132 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, 9 Nisan'da Büyükçekmece E-5 Karayolu Silivri istikametinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, panelvan minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışma sonrasında otomobil sürücüsü, panelvan aracın camlarını yumruklamış, sürücüsüne küfür ve hakaretler savurmuştu. O anlar ise aracından inmeyen sürücünün telefonu kamerasına yansımıştı.

Trafiği tehlikeye düşüren şahsa idari para cezası

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri tarafından görüntüleri paylaşılan yol keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 34 LK 0977 plakalı araç sürücüsü E.T.K tespit edildi. Sürücüye, "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yavaşlamak, taşıt yolu üzerinde duraklamak, yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması, saygısızca araç kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak" suçlarından 7 bin 132 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, şahıs Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de Yol Kavgasına 7 Bin TL Ceza - Son Dakika

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