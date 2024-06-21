Büyükçekmece Sahilinde Denize Giren Çocuk Hayatını Kaybetti

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Büyükçekmece sahilinde denize giren 16 yaşındaki çocuk akıntıya kapıldı. Cankurtaran ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde bulunan plajda denize girmek isteyen İsa Çelik (16), bir süre sonra kıyıdan uzaklaştı. Akıntının olduğu sahilde boğulma tehlikesi geçiren Çelik, cankurtaran ve çevredeki vatandaşlar yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Vatandaşlar ve cankurtaran yardımıyla baygın halde kıyıya çıkarılan Çelik yere yatırılırken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan boğulma sonrası yaşanan panik ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL