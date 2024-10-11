Büyükerşen ve 4 Sanığın Davasında 2. Duruşma Ertelendi

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Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ve 4 sanığın, yönetici pozisyonunda oldukları vakıfları ile şirketleri hizmeti kötüye kullanma suretiyle zarar uğratarak haksız mal edindikleri gerekçesiyle açılan davanın 2'inci duruşması bilirkişi incelemesi için 7 Şubat tarihine ertelendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ve beraberindeki 4 sanığın yönetici pozisyonunda bulundukları vakıfları ve şirketleri görevlerini kötüye kullanma suretiyle zarara uğrattıkları, böylelikle de haksız mal edindikleri belirtilmiş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Büyükerşen ile onun yönetici pozisyonunda bulunduğu vakıf ve şirketlerin yönetici ya da üyeleri olan şüpheliler Ahmet Durmaz, Çetin Kaya ile Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi akademisyenleri Erol Nezih Orhon ve Yavuz Tuna hakkında 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'Haksız mal edinme' suçlarından ceza talep edilmişti.

Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'inci duruşması görüldü. Duruşmada, taraf avukatları katıldı.

Duruşmada taraf avukatları dinlendi. Dosyaya yeni bir delil eklenmediği için mahkeme heyeti, bilirkişi incelemesi talebiyle, duruşmayı 7 Şubat tarihine erteledi. - ESKİŞEHİR