Büyükkarıştıran'da Yağ Fabrikasında Yangın

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bir yağ fabrikasında çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bir yağ fabrikasında saat 18.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın yağlı atık deposunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Gökyüzünü kaplayan yoğun kara duman çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yangının, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ