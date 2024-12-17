Buzda Düşen Vatandaşa İlginç Kurtarma Yöntemi - Son Dakika
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Buzda Düşen Vatandaşa İlginç Kurtarma Yöntemi

Elazığ'da buzda düşen vatandaşı kurtarmak için vatandaşlar insan zinciri oluşturdu, kilim serdi.

17.12.2024 22:10
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Buzda düşüp yaralanan vatandaşa ulaşmak için insan zinciri oluşturdular

Bin bir zorlukla yere düşen vatandaşın yanına ulaşan ekipler, kaymamak için ayakkabılarını çıkarıp yere kilim serdi

Zorlu bir çalışmanın ardından sedyeye alınan şahıs, sedyeyle kaydırılarak taşındı

ELAZIĞ - Elazığ'da buz tutan yolda yürürken yere düşen şahsı kurtarmak için gelen sağlık ekipleri ve vatandaşlar, kaymamak için ilginç yöntemlere başvurdu. Buzda dengede durmak için insan zinciri oluşturulup yola kilim serilirken, kimi vatandaşlar da kaymamak için ayakkabılarını çıkarmak zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar buz tutuna zemin nedeni ile bulundukları yerden metrelerce kayarken, yaralı bin bir zorlukla alınıp sedyeyle kaydırılarak ambulansa taşındı.

Olay, merkeze bağlı Güneykent Mahallesi Yemişlik bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah evden çıkararak otobüse binmek isteyen yaşlı vatandaş, buz tutan yolda kayarak sırt üstü düşüp yaralandı. Düşen vatandaşı kurtarmak isteyen vatandaşlar başarısız olunca, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Uzun bir çalışmanın ardından yaralı vatandaşın yanına gelen ekipler, kaymamak için farklı yöntemlere başvurdu. Sağlık ekipleri ve vatandaşlar insan zinciri oluştururken çevredekiler tarafından kaymamak için yere kilim ve battaniye serildi, yaralının sedyeye alınması için buz tutan zeminle mücadele edildi. Bazı vatandaşlar bulundukları yerden metrelerce kayarken yaralı da sedyeyle kaydırılarak güvenli bölgeye alınıp ambulansa taşındı.

Buzla amansız mücadelenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Buzda Düşen Vatandaşa İlginç Kurtarma Yöntemi - Son Dakika

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