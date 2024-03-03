Buzdolabını tamire götürmek isterken aracıyla 10 metreden apartman boşluğuna uçtu
ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir sürücü, aracına yüklediği buzdolabını tamire götürmek isterken 10 metreden apartman boşluğuna uçtu. Sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılırken kaza sonrası yangın meydana geldi.
Gözde Sitesi Sokak üzerinde 62 yaşındaki Ayhan Ciğer, tamire götürmek istediği buzdolabını 74 AR 417 plakalı Tofaş marka aracına yükledi.
Sürücü, rampa aşağıya indiği sırada aracının kontrolünü kaybederek önce park halindeki bir araca çarptı ardından da demir korkulukları kırarak Ciner Apartmanı'nın boşluğuna uçtu.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü için olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı.
Devrilen otomobilde başlayan yangın etrafı sardı. Çarptığı apartmandaki bir dairede maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kaza yerine şerit çekti.
Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülerek soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Çıkan yangın amatör kamera tarafından kaydedildi.
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