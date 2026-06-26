Buzullardan Kurtarılan Dana

Erzurum'un Tortum ilçesinde buzulların arasına düşen dana vatandaşların yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Tortum ilçesinde 3 bin rakımlı Şenyurt yaylasında meraya çıkarılan büyükbaş hayvanlardan biri buzulların arasında kayarak dev çukura düştü. Danayı düştüğü uçurumdan kurtarmak için seferber olan Emrah Atalay ve arkadaşlarının kurtarma operasyonu adeta nefes kesti. Traktör yardımıyla halat bağlayarak uçurumda bulunan danayı çıkarmayı başaran vatandaşlar kurtardıkları danayı sürüyle birlikte bölgeden uzaklaştırdı. - ERZURUM