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Cadde Ortasında Tartışma

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Samsun'da genç ve yaşlı adam arasında gerginlik çıktı, polis olaya müdahale etti.

15.01.2025 19:42
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Cadde ortasında yaşlı adamla genç arasında gerginlik

SAMSUN - Samsun'da cadde ortasında bir genç ile yaşlı adam arasında tartışma çıktı. Gencin bağırmasıyla olay yerine gelen polisler durumu kontrol altına aldı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Birlikte yürüyüş yapan genç ile yaşlı adam bir süre sonra tartışmaya başladı. Bazen alevlenen tartışmada genç bağırarak yaşlı adamı itmeye başladı. Çevrede bulunan polisler bağırma sesini duyunca olaya hızla müdahale etti. Polis gence kimlik sorup üst araması yaptı. Herhangi bir olumsuzluk çıkmaması üzerine genç, olay yerinden uzaklaşınca ortalık sakinleşti.

Cadde Ortasında Tartışma
Kaynak: İHA

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