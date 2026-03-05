Caddebostan'da Alkollü Yolcu Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Caddebostan'da Alkollü Yolcu Krizi

Caddebostan\'da Alkollü Yolcu Krizi
05.03.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alkollü yolcu, çakar iddiasıyla aracın önüne atladı, polis müdahale etti ve cezalandırıldı.

Kadıköy Caddebostan'da polis uygulama noktasında ilginç anlar yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen bir yolcu, uygulama noktasındaki bir aracın çakar kullandığını öne sürerek aracın önüne atladı. Olay sırasında polis ekipleri ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Olay, gece saatlerinde Caddebostan'da kurulan polis uygulama noktasında meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen bir yolcu, uygulama sırasında kontrol edilen bir aracın çakar kullandığını iddia ederek bir anda aracın önüne atladı. Yolda bağırarak tepki gösteren yolcu, hem sürücülere hem de görevli polis ekiplerine güçlük çıkardı. İhbar üzerine bölgede bulunan ekipler duruma müdahale etti. Polis ekipleri, çakar kullandığı iddia edilen araçta detaylı inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde araçta herhangi bir çakar düzeneğine rastlanmadı. Araç sürücüsü ve yanındaki yolcu ise çakar kullanmadıklarını belirterek sahura yetişmeye çalıştıklarını ifade etti.

Öte yandan alkollü yolcunun yaşananlar sırasında cep telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın açtığı görüldü. Bir süre ekiplere zorluk çıkaran yolcu, polis tarafından sakinleştirildi.

Yaşanan olayın ardından alkollü yolcuya kara yolunu yaya olarak tehlikeye sokmak suçundan idari para cezası uygulandı.

Olay, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Caddebostan, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Caddebostan'da Alkollü Yolcu Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler

11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
11:03
Barış Alper için karar verildi Bu parayı getiren alır
Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen adım geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:30:17. #7.13#
SON DAKİKA: Caddebostan'da Alkollü Yolcu Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.