Caddeden karşıya geçen yayalara motosiklet çarptı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Caddeden karşıya geçen yayalara motosiklet çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

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Eskişehir'de caddenin karşısına geçen yayalara motosikletin çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda hem motosiklet sürücüsü hem de yayalar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

02.07.2024 05:15
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Caddeden karşıya geçen yayalara motosiklet çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de caddenin karşısına geçen yayalara motosikletin çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sularında Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E. idaresindeki 58 AEN 003 plakalı motosiklet, caddeden karşıya geçmek isteyen N.K. ile M.Ç.'ye çarptı. Meydana gelen trafik kazasında çarpmanın etkisiyle yayalar yol kenarına savrulurken, motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklenerek park halindeki bir cipe çarptı. Kaza sonucunda hem motosiklet sürücüsü hem de yayalar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere sevk etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Caddeden karşıya geçen yayalara motosiklet çarptı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

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