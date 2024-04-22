Çağlayan\'da tamirat işleri yapılan boş bir binaya giren hırsızlık şüphelisi işçiler tarafından yakalandı

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Çağlayan'da tamirat işleri yapılan boş bir binaya giren hırsızlık şüphelisi, işçiler tarafından fark edilerek kıskıvrak yakalandı. Çöpleri karıştırdığını iddia eden hırsızlık şüphelisi, polisi arayan işçilerin elinden "çocuklarım var" diyerek kurtulup kaçtı. Yaşananlar kameralara anbean yansırken bina sakini Burcu Kınacı, şüphelinin "çocuklarıma siz mi bakacaksınız?" dediğini söyledi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 10.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs, tamirat işleri yapılan yeni ve boş bir binaya zemin kattan girdi. Şahıs çalacak bir şeyler aradığı ednada içeride tamirat yapan işçiler tarafından fark edilerek yakalandı. Ardından bina arasına çıkartılan şahıs için işçiler polis ekiplerine ihbarda bulundu. Şahsı kaçmasın diye kolundan tutan işçiler, onu zapt etmekte güçlük çekti. Şahıs ise çocuklarım için çöp karıştırıyordum iddiasında bulunarak kurtulmaya çalıştı. İşçilerin bir anlık dalgınlığından yararlanan şahıs, koşarak kaçtı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

"Çocuklarıma siz mi bakacaksınız?"

Olayla ilgili konuşan bina sakini Burcu Kınacı, "Hırsız geldi ve sonrasında inşaattan bir şeyler çalmaya çalışıyordu. Adamlar da yakalamaya çalıştılar. Yakaladıktan sonra birkaç tane vurdular ama hırsız kaçmayı başardı. Dört tane çocuğunu olduğunu ve bırakmalarını söyledi. Sanırım yalan söyledi. 'Kendimi buradan aşağıya atayım mı, atladıktan sonra çocuklarıma siz mi bakacaksınız?' dedi. İnşaat işçileri polisi aradı. O esnada hırsız kaçtı" dedi. - İSTANBUL