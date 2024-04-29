Çaldığı ürünlerin alarmları ele verdi - Son Dakika
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Çaldığı ürünlerin alarmları ele verdi

Nevşehir'de bulunan bir AVM'deki giyim mağazasından çok sayıda kıyafet çalan kadın, kestiği alarmlar sayesinde yakalandı. Mağaza personeli, kırık alarmları fark ederek güvenlik kameralarını inceledi ve hırsızlık yapan kadının eşkalini belirledi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan kadın, çaldığı ürünlerle birlikte gözaltına alındı. Mağaza yetkilileri, şikayetten vazgeçtiği için kadın serbest bırakıldı.

29.04.2024 23:52
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Çaldığı ürünlerin alarmları ele verdi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bulunan bir AVM'deki giyim mağazasından çok sayıda kıyafet çalan kadın yakalandı. Kadını kestiği alarmlar ele verdi.

Edinilen bilgiye göre AVM'ye alışveriş için giden E.F. isimli kadın gözüne kestirdiği ürünlerin üzerinde bulunan alarmları pense yardımıyla keserek hırsızlık yaptı. Kestikleri alarmları yine mağaza içine bırakan, mağazadan çaldıkları ürünler ile birlikte mağazadan ayrıldı.

Mağaza içerisinde kırık alarmları gören mağaza personeli durumdan şüphelenerek güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarında hırsızlık yapan kadının kestiği alarmları mağaza içerisinde bulunan kuytu bir köşeye sakladığı görüldü. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.

Durumun anlaşılması üzerine mağaza yetkilileri Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızın eşkalini belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda aynı gün çaldığı ürünler ile birlikte yakalanan kadın gözaltına alındı.

Çaldığı ürünler mağazaya teslim edilirken, hırsızlık yapan kadın çaldığı diğer ürünlerin de parasını ödeyince mağaza yetkilileri şikayetten vaz geçti. Şikayetçi olmayınca da hırsızlık yapan E.F. isimli kadın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çaldığı ürünlerin alarmları ele verdi - Son Dakika

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