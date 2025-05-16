Çalık Holding\'den Kamuoyuna Duyuru: Olay Hukuki Zeminde Araştırılacak

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

9 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14.30 sularında, Çalık Holding Genel Merkez binamız önünde elim bir hadise gerçekleşmiştir. Yaşanan olay fevkalade üzücüdür.

Öncelikle merhum Erol Eğrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Çalık Holding olarak, hiçbir koşulda şiddeti meşru göremeyeceğimizi ifade eder, tüm detayların hukuki zeminde eksiksiz araştırılmasını savunuruz.

Ayrıca gerekli tüm iç soruşturma ve değerlendirme süreçlerini de başlattığımızı kamuoyuna bildiririz.

Diğer taraftan olayla ilgili yayınlanan haberler bağlamında kamuoyumuzu doğru bilgilendirme ve bazı ilave bilgiler sunma ihtiyacı hasıl olmuştur;

Silahlı eylem girişiminde bulunan şahıs, bina girişinde 4 el ateş etmiş, olayın yaşandığı alanın şirketimizin yanı sıra, hastane, okul ve yaya yoğunluğu olan bir bölge olması nedeniyle ciddi kamu güvenliği tehdidi oluşmuştur.

Olay anında derhal emniyet güçlerine haber verilmiş, güvenlik personellerimiz tarafından kişi, sırtındaki çantanın oluşturabileceği ilave risk de göz önünde bulundurularak, etkisiz hale getirilmiş, emniyet güçlerine teslim edilmiştir.

Konunun oldukça uzun bir geçmişi bulunmaktadır.

İlgili şahsa, 2016 tarihli bir Sulh Protokolü kapsamında, kendisi ve diğer işten ayrılan 32 çalışanı temsil eden avukatlık grubu üzerinden toplam 7.2 milyon TL ödeme yapılmış, kendilerinden ıslak imzalı ibraname alınmıştır.

Bu tarihten sonra herhangi bir alacağı, mahkeme kararı veya hukuki süreç olmamasına rağmen, ilgili şahıs, yıllar boyunca artan şekilde şirketimize yönelik asılsız suçlamalar, tehdit içerikli mesajlar ve özel hayat mahremiyetini ihlal eden açıklama ve eylemlerde bulunarak, ibralaşmaya rağmen mesnetsiz ilave taleplerde bulunmaya devam etmiştir.

Söz konusu şahıs, bu süreçte iddia ettiği konularda bir dava açmamıştır. Bir diğer ifadeyle şirketimizin kendisine karşı herhangi bir borcu veya konuyla ilgili devam eden bir dava bulunmamaktadır.

Ancak silah kullanmış dahi olsa, bir insanın yaşam hakkının korunması temel bir ilkedir. Güvenlik personellerimizin müdahalesi sırasında yaşanan her anın, bağımsız yargı mercileri tarafından titizlikle incelenmesini destekliyoruz.

Çalık Holding olarak insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve şeffaflığa her koşulda bağlı kalacağımızı bildiririz.

Bu acı olayın hiçbir yönünün görmezden gelinmeden, adaletle ve insan onuruna uygun şekilde ele alınmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Saygılarımızla,

Çalık Holding