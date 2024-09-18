Çalınan Hayvan Kahramanmaraş\'ta Bulundu

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Kayseri'de çalınan büyükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, çalınan hayvanı Kahramanmaraş'ta buldu.

Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Avşarobası Mahallesi'nde V.D. isimli vatandaşın, 1 adet simental cinsi büyükbaş hayvanının çalındığı ihbarını yapması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından olayı aydınlatmak, faili tespit ederek yakalamak, çalınan hayvanı bularak sahibine teslim etmek amacı ile yapılan çalışmalarda, hırsızlık olayının 46 plakalı bir araçla A.Y. tarafından yapıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından kamera görüntüleri incelenerek, şüpheli aracın Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde olduğunun tespiti üzerine acele önlemler kapsamında şüphelinin yakalanması ve çalınan hayvanın bulunması amacıyla ilçeye ekip görevlendirildi. Çalınan hayvan bulunarak sahibine teslim edilirken, yakalanan A.Y. de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ