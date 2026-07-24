Çalınan Traktör 13 Gün Sonra Bulundu

Kilis'in Tahtalı köyünde çalınan traktör, jandarmanın yürüttüğü çalışmalar sonucunda 13 gün sonra zeytinlik alanda terk edilmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 9 Temmuz 2026 tarihinde M.B.'ye ait 79 ABV 662 plakalı traktör, Tahtalı köyündeki bağ evinden çalındı. Olayın ardından çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen araştırmalar kapsamında traktörü 22 Temmuz 2026 tarihinde Kuzuini Mahallesi'nde bulunan bir zeytinlik bahçesinde başıboş ve terk edilmiş halde buldu.

Bulunan traktör, gerekli işlemlerin ardından sahibine teslim edilirken, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.