Çalınan Traktör Kırıkkale\'de Bulundu

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çalınan traktör, jandarmanın detaylı araştırması sonucunda Kırıkkale'de bulundu.

Olay, Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait çiftliğinde bulunan traktör, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı araştırma ve takip sonucu Kırıkkale ili Yahşihan ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalıntı traktör, çekici üzerinde plakasız olarak yol kontrolünde tespit edildi. Hırsızlığı gerçekleştiren M.A. isimli şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından çalıntı traktör, sahibine teslim edilecek. Konu ile ilgili adli süreç devam ediyor. - AYDIN