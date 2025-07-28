Samsun'da bir şahıs, çaldığı traktörle şehirde dolaşırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Ancak olayın en dikkat çeken kısmı, şahsın yaptığı açıklamalar oldu.
Olay sonrası yaptığı savunmada "Dayı lakabını almak için 50 senedir savaşıyorum. Ben oyun oynarım, oyunları da bozarım. Noktayı da ben koyarım" diyen şahsın sözleri şaşkına çevirdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çalıntı traktörle yakalandı, sözleri olayı gölgede bıraktı: Dayı lakabını almak için... - Son Dakika
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