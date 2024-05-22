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Cam filminden ceza yememek için elleriyle söktü

Cam filmini söken genç, "Sadece tek zevkimiz var oda modifiye bizi rahat bıraksınlar"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta uygulamaya takılan Tofaş marka aracın sürücüsü genç; ceza yememek için cam filmini elleriyle söktü. Filmi söken genç, "Sadece tek zevkimiz var oda modifiye bizi rahat bıraksınlar" diye tepki gösterdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesi'nde ticari taksi ve motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında ekipler bir Tofaş araç durduruldu. Modifiye yapılan aracı denetleyen ekipler, sürücü Ozan İ.'ye modifiyeli korna bulundurmaktan bin 506 lira ceza kesti. Camına taktığı filmin de çıkarılması istendi.

Sürücü, cam filminden de 690 lira ceza yememek için filmi elleriyle söktü. Cam filmini söktün sonra tepki gösteren Ozan İ., "Gençleri rahat bıraksınlar. Yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz. Sadece tek zevkimiz var oda modifiye bizi rahat bıraksınlar" dedi.

Araç sürücüsü cezai işleminin ardından aracını alarak uygulamadan ayrıldı.