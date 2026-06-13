Cam yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika
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Cam yüklü tır alev alev yandı

Cam yüklü tır alev alev yandı
13.06.2026 15:34
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Eflani'den Ankara'ya giden tır, yolda alev aldı. Sürücü, son anda kurtuldu, zarar büyük.

Karabük'ün Eflani ilçesinden yüklediği cam madenini Ankara'ya götüren tır, Karabük-Eskipazar kara yolunda seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Sürücü, aracı yol kenarına çekip kendini son anda dışarı atarak facianın eşiğinden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Tahsin Türk (49) idaresindeki 06 DSS 724 plakalı cam madeni yüklü tır, Karabük'ten Ankara istikametine seyir halindeyken Eskipazar ilçesi Çayköy mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Tünelden çıktıktan kısa süre sonra araçtan gelen patlama sesini duyan sürücü, tırı güvenli bir noktaya çekmek için yol kenarında durdu.

Sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede tüm kabini sardı. Alev topuna dönen tırın kupası, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tırın kabin kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan sürücü Tahsin Türk, "Tünelde bir anda bir ses duydum. Bunun üzerine durmak için müsait bir yer aradım. Tünelden çıktıktan birkaç yüz metre sonra aracı güvenli şekilde yol kenarına çektim. Durur durmaz motor kısmından bir anda alev aldı. Ben de kendimi araçtan zor dışarı attım. Elimden yapacak bir şey gelmedi." dedi.

Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Ankara, Ulaşım, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cam yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika

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