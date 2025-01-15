Cami önünde dilenen kadına suçüstü! 2 saat içerisinde bin 554 lira para toplamış - Son Dakika
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Cami önünde dilenen kadına suçüstü! 2 saat içerisinde bin 554 lira para toplamış

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Bolu'da cami önünde dilencilik yapan bir kadın, sivil zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. İki saat dilendiği belirlenen kadının üzerinden toplamda bin 554 lira çıktı.

15.01.2025 12:30  Güncelleme: 12:54
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Bolu'da cami önünde dilencilik yaptığı esnada sivil zabıta ekipleri tarafından yakalanan kadının üzerinden bin 554 lira çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Kadı Camisi'nin önünde bir süredir dilenen E.D., sivil zabıta ekiplerinin radarına takıldı. Ekipler tarafından suçüstü yapılan kadın, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

PARAYA EL KONULDU

Yapılan aramalar sonucunda kadının üzerinden toplamda bin 554 lira para çıktı. Zabıta ekipleri tarafından dilenci kadına 5326 sayılı kabahatler kanunun 33.maddesi gereği toplam bin 406 lira idari yaptırım cezası verildi. Paralara da el koyan ekipler dilencilere yönelik uygulamaların devam edeceğini belirtti.

2 SAATTE TOPLAMIŞ

Ayrıca yapılan incelemeler sonucunda dilenci kadının bin 554 lirayı yalnızca 2 saat içerisinde topladığı öğrenildi.

Cami önünde dilenen kadına suçüstü! 2 saat içerisinde bin 554 lira para toplamış

3-sayfa, Zabıta, Güncel, Hukuk, Yaşam, Cami, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cami önünde dilenen kadına suçüstü! 2 saat içerisinde bin 554 lira para toplamış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Kzk :
    Vermeyin vermeyin vermeyinnnnnnnn, evi arabası olanlar var 46 0 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    Dilencilerin parasına da göz koydular 8 37 Yanıtla
  • Tuncay null:
    Ben gidiyom camiye isi birakip:::)) 35 1 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Camidekiler para toplayınca niye bir şey yapılmıyor? Diyanetin paraya mı ihtiyacı var? yok. Niye para toplanıyor? 21 6 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    bu hükumet vergi bağlar dilencilere affetmez 17 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Oh iyi yapmış 15 1 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Bunlarıda vergilendirmek lazım. post cihazı versinler. adamlar meslek haline gitrdi. mall off un oraya giderken hep aynı kişliler açız diye pankart açıp para yopluyor. Ben 7 yıldır gidip geliyorum aynı kişiler. doymadılar. 15 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Diyanet islerinin gozleri yasli... kacirdik 500 tl yi diye sorusturma acmasinlar imama... 10 3 Yanıtla
  • Sedat Gün:
    Vatandaş içinden gelerek vermiş. Show yapma yerine keşke maddi durumunu araştirsalardi.. 6 3 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    parayi veren mallar sayesinde sahte dilenciler bitmiyor 3 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cami önünde dilenen kadına suçüstü! 2 saat içerisinde bin 554 lira para toplamış - Son Dakika
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