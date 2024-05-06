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Cami tadilatında bacağını keserek yaralandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde cami tamiratında bir işçi bacağından yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Karacaoğlan Mahallesi'nde Hoca Ahmet Yesevi Camii'nin meydana geldi. İddiaya göre, cami çatısına tamirat için çıkan Kenan Akıllıoğlu'nu çinkonun bacağını kesmesi sonucu yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri bacağı kesilen vatandaşa ilk müdahaleyi çatı da yaptı. İlk müdahalenin ardından itfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralanan işçi aşağı indirdi. İşçi, Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.